Sonne, Regen, Schnee: Es bleibt wechselhaft

Etwas milder wird es dann am Mittwoch. Auch die Sonne zeigt sich bis zum Nachmittag vor allem im Osten des Landes. Dennoch sind einzelne Schneeschauer bis in tiefere Lagen herab möglich. Von minus sieben bis null Grad in der Früh erreichen die Temperaturen, am Nachmittag maximal null bis fünf Grad.