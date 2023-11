Neuer Standort für den Bankomaten im Kremstal

Am Dienstag setzten schließlich alle handelnden Parteien ihre Unterschrift unter den neuen Vertrag. Und ab 1. Jänner wird der Geldautomat am neuen Standort im Senftenberger Gemeindeamt aufgebaut. „Davon profitieren alle Bewohner und ganz besonders auch ältere Menschen, die weniger mobil sind sowie örtliche Betriebe, bei denen zumeist nur in Bar bezahlt werden kann“, erklären die beiden Initiatoren des Projekts, ÖVP-Gemeinderat Martin Nuhr und Ex-Bürgermeister Karl Steger.