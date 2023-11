Torheld hatte in Leipzig lange größere Sorgen

Mittagessen in der Schule ist oft die einzige Mahlzeit am Tag

Heuer kam die „Baumi Junior School“ hinzu. Dort erhalten 80 Kinder aus dem Budaka District eine Schulbildung, einschließlich Mittagessen (oft die einzige Mahlzeit am Tag für sie). Aktuell sind sieben Lehrer, ein Koch und ein Security angestellt. Die Rekonstruktion von mehreren nicht mehr funktionsfähigen Brunnen in diesem Gebiet ist derzeit in der Planungsphase, um möglichst viele Kinder mit lebensnotwendigem Wasser zu versorgen. „Baumi“: „Das sind alles Dinge, die für uns selbstverständlich sind - in Uganda aber nicht.“