Rauschende Ballnacht lockt mit Show und Kulinarik

Einen schwungvollen Start im neuen Jahr verspricht auch heuer der Hauptstadtball am 13. Jänner 2024. Das VAZ St. Pölten verwandelt sich dabei einmal mehr in einen riesigen Ballsaal, der alle Stückerln spielt. Von Showprogramm und Mitternachtseinlage (Musikschule, Europaballett St. Pölten und Tanzschule Schwebach) über Kulinarik (etwa neben der Gaststätte Figl und dem Catering Wutzl ist heuer das Restaurant Aelium mit der Säulenbar eu dabewi) bis hin zu verschiedensten Tanzlocations (Live-Musik bis Disco) ist für jeden Besucher etwas dabei: Klassik trifft Moderne, Dreiviertel-Takt trifft Blues - so lautet das Motto.