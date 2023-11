Neues Darmkrebs-Screening ab nächstem Jahr

Das von Experten jahrelang geforderte, strukturierte Vorsorgeprogramm wird nun in ganz Österreich Realität - zumindest als Pilotversuch. Bis jetzt gab es nur ärztliche Empfehlungen an Patienten über 50, die von den Kassen bezahlte Darmvorsorge in Anspruch zu nehmen. Diesen folgten bislang nur 16 Prozent der Altersgruppe.