Kino-Werbespots zeigen Frauen Wege aus der Gewalt

Die steirischen Frauenhäuser versuchen nun mit fünf neuen Kinowerbespots, so viele Betroffene wie möglich zu erreichen. Ab Freitag bis Mitte Dezember laufen in so gut wie allen Kinos in ganz Österreich die – teils erschütternden – Clips. „In der Steiermark gibt es gute Hilfsangebote – aber sie nutzen nichts, wenn sich niemand dorthin wendet“, sagt Frauenhäuser-Geschäftsführerin Michaela Gosch.