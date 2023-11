Wie 50 heimatlose Tauben umgesiedelt werden sollen

Straßentauben siedeln sich gern in Mauer-, Fenster- und Lüftungsöffnungen sowie Dachböden an, wo sie bis zu dreimal im Jahr nisten können. Gerade Dachböden werden deshalb von den Hauseigentümern oft dichtgemacht, um die Vögel zu vertreiben. Bis die aber ihren Standort verlassen, kann es lange dauern - das zeigt ein aktueller Fall in Klagenfurt.