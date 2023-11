Oster-Panne am Grazer Oberlandesgericht

Was noch hinzu kommt: Das Urteil ist an einem Freitag gefallen. Unter normalen Umständen wäre also am Montag die letztmögliche Gelegenheit gewesen zu berufen. Doch: Da es sich hier um den Ostermontag und somit einen Feiertag handelte, sieht die Strafprozessordnung vor, dass die Frist erst am Tag darauf, also am Dienstag, endet - Juristerei des ersten Uni-Semesters. Am Dienstag meldete der Verteidiger Berufung an.