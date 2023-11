„Bei jedem Dreierpack von Kane muss ich kotzen“

„Jedes Mal, wenn ich Kane nach einem Dreierpack mit dem Spielball in der Hand sehe, muss ich kotzen“, schoss der Engländer in seinem Podcast „Five“ gegen seinen Landsmann. Hintergrund für den Unmut ist ein geplatzter Transfer zu den „Red Devils“. Neben den Bayern war nämlich auch Manchesters Trainer Erik ten Hag an Kane interessiert, allerdings habe der Klub nicht vehement genug um den Stürmer gekämpft, heißt es. „Warum? Warum sind wir nicht hingegangen und haben ihn geholt?“, trauert Ferdinand dem gescheiterten Deal nach.