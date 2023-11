ÖFB-Kracher: Ein Feiertag für die Fußball-Fans

Spiele für die Ewigkeit. Zum Beispiel das 1:6 im Semifinale der WM 1954 in der Schweiz, das 3:2 in Córdoba, die „0:1-Schande von Gijón“ 1982 - oder das 4:1 bei der Eröffnung des renovierten Prater-Stadions am 29. Oktober 1986 …