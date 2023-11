Benko: Der Luxus der Signa-Manager

Wie so oft zahlen bei größeren Schieflagen die kleineren Mitarbeiter aus den unteren Etagen als Erste drauf. In Wien soll Signa in den letzten Wochen bereits etliche Dienstverhältnisse aufgelöst haben. Das drückte auf die ohnehin schlechte Stimmung. Und sorgte für zusätzlichen Frust. Schließlich haben einige Spitzenmanager in der langen Ära Benko trotz drohender Milliardenverluste nicht nur noch traumhafte Millionengagen bezogen, sondern auch ein Berufs-Leben in Saus und Braus geführt.