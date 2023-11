Nagelsmann holt nächsten Neuling ins DFB-Team

Personalprobleme

Für die letzten Länderspiele des Jahres am Samstag in Berlin und drei Tage später in Wien hat Nagelsmann nun noch 26 Spieler in seinem Aufgebot. Unklar ist weiterhin der Fitnesszustand von Mats Hummels (Rücken) und Leon Goretzka (muskuläre Probleme), die trotz ihrer Beschwerden zum Treffpunkt in Frankfurt kamen.