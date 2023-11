So schützen Sie sich vor perfidem Booking-Betrug

Der Urlaub ist gebucht, die Vorfreude ist riesig, lange dauert es jetzt nicht mehr. Doch plötzlich flattert diese E-Mail ins Postfach: „We regret to inform you that your booking may be canceled as your card has not been automatically verified.“ Auf Deutsch: „Wir müssen Ihre Buchung womöglich canceln, weil Ihre Kreditkarte nicht verifiziert werden konnte.“