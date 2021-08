Booking.com zu 15-Millionen-Euro-Strafe verdonnert

Russlands Kartellwächter haben gegen das in den Niederlanden ansässige Unternehmen Booking.com eine hohe Geldstrafe verhängt. Die Plattform, auf der Unterkünfte gebucht werden können, müsse wegen Missbrauchs seiner Marktdominanz 13 Milliarden Rubel (umgerechnet rund 14,9 Millionen Euro) zahlen, teilte die Antimonopolbehörde am Donnerstag in Moskau mit.