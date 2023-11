KTM-Pilot Acosta krönt sich zum Moto2-Champion

Acosta reichte dafür in Malaysia der zweite Platz hinter Landsmann Fermin Aldeguer, um sich vorzeitig den WM-Titel zu sichern. Der hochtalentierte Teenager, der im kommenden Jahr für KTM in der MotoGP fahren wird, ist damit hinter Dani Pedrosa (Titel 2004) der zweitjüngste Weltmeister in der Geschichte der mittleren Klasse.