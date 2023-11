Innviertler (47) stürzte vom Dach seines Hauses

Schwer verletzt am Boden vor seinem Wohnhaus liegend ist ein Innviertler (OÖ) Samstagnachmittag in Lengau gefunden worden. Der 47-Jährige dürfte direkt vom Dach in fünf Meter Höhe abgestürzt sein, obwohl dort eigentlich ein Gerüst montiert war. Der Unglückshergang ist vorerst noch unklar.