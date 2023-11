Horror im Stadion! Knallkörper verletzten Kinder

„Habe noch nie so einen lauten Knall im Stadion gehört“

Schiedsrichter Felix Brych hatte die Partie wegen des Vorfalls in der 57. Minute für rund fünf Minuten unterbrochen. „Ich habe noch nie einen so lauten Knall in einem Fußball-Stadion gehört“, sagte der Unparteiische nach der Partie. Er bestätigte auch, dass die Möglichkeit eines Spielabbruchs im Raum stand: „Ich habe klar gesagt, wenn so etwas nochmal passiert, müssen wir das Spielfeld verlassen.“ Die Entscheidung zum Weiterspielen sei dann aber „im Verbund mit allen Beteiligten“ getroffen worden. Er habe die Partie jedoch äußerst sensibel verfolgt: „Wie reagieren die Spieler, wird es hektisch? Sind sie so betroffen, dass sie gar nicht mehr richtig spielen können?“ Und: „Natürlich habe ich auch geguckt, was auf den Rängen passiert.“