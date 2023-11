Provider für Bürokratieabbau statt mehr Zuschüssen

Milliarden-Förderungen sollen außerdem wie berichtet im Rahmen des „Chips Act“ fließen. Die EU will damit den europäischen Weltmarktanteil an der Halbleiterproduktion bis 2030 von 10 auf 20 Prozent verdoppeln. „Das bedeutet eine Vervierfachung der Chips-Produktion in Europa“, erklärte Tursky. Österreich sei dank der großen Player Infineon in Villach oder AT&S in Leoben bereits jetzt das viertgrößte Chips-Land in Europa in absoluten Zahlen. Der Chips Act sei ein Förderinstrument der EU, das es den Nationalstaaten erlaubt, den Aufbau von Halbleiterproduktionen in Europa mit insgesamt 40 Milliarden Euro zu fördern. Davon werde Österreich 3 Milliarden Euro in Anspruch nehmen, um damit bis 2030 Investitionen in Höhe von 7 Milliarden Euro zu erreichen. „Das ist kein EU-Geld, das ist nur die Erlaubnis zu fördern“, stellte Tursky klar. Von den 3 Milliarden seien im Budget für 2024 zunächst 160 Millionen Euro vorgesehen, bis 2027 eine halbe Milliarde.