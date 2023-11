Immer nur Pech lasse ich nicht gelten

In den letzten vier Spielen war zu erkennen, dass einiges an Potenzial in dieser Grazer Mannschaft stecken würde. Sowohl die Siege gegen Pustertal und den KAC als auch die zwei knappen unglücklichen Niederlagen gegen Villach und Bozen haben gezeigt, dass mehr möglich wäre. Ich würde es den Grazern zutrauen und vergönnen, dass sie einen Lauf starten. Allerdings sollte das so bald wie möglich passieren, bevor alle Chancen dahin sind, die Saison halbwegs zu retten. Und dazu wäre auch von Nöten, dass nicht nur die Mannschaft in die Spur kommt, sondern auch der Trainer und alle Verantwortlichen im gesamten Verein, um zu zeigen, dass man diese Saison positiv bestreiten will.