Neuer Job für verletzten Tennis-Rüpel Nick Kyrgios

Handgelenksverletzung

Aufgrund zahlreicher Verletzungen hat Kyrgios in diesem Kalenderjahr nur ein Match bestritten - im Juni beim Rasenturnier in Stuttgart (5:7, 3:6 gegen den Chinesen Wu Yibing). Im Jänner wurde der frühere Top-20-Spieler am Knie operiert, seit Sommer zwingen ihn Beschwerden am Handgelenk zur Pause.