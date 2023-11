„Eine Schande!“ Barcelona ringt nach Erklärung

„Wir sind blockiert“

Einmal in Fahrt, fügte der Coach ungewohnt zornig hinzu: „Nichts ist wie geplant verlaufen. Das ist ein deutlicher Schritt zurück. Wir haben definitiv eines der schlechtesten Spiele in den letzten zwei Jahren gemacht. Das ist unverhandelbar, das darf uns einfach nicht passieren. Wir befinden uns in einer schlechten Phase. Das ist eine mentale Sache. Wir sind blockiert, machen vieles verkehrt. Aber wir müssen weiter machen.“ Die letzten Wochen, in denen u.a. auch die Heimpartie gegen Real Madrid 1:2 verloren ging, verliefen wahrlich wackelig für Barcelona. Wenn die Katalanen gewinnen, dann stets mit nur einem Tor Unterschied. Der letzte Sieg mit mehr als einem Treffer Differenz gelang Mitte September (5:0 gegen Antwerpen).