Garics spielt in Brasilien seine erste Käfig-WM

Der 39-Jährige, der im Union-Trendsportzentrum im Wiener Prater von Andi Ivanschitz und Trikotsponsor Harald Fux (Architekt des neuen Fußball-Tempels in Linz) verabschiedet wurde, lächelt: „Meine Vision, Padbol in Österreich, Deutschland und Liechtenstein zu etablieren, braucht vollen Einsatz. Den werde ich auch im WM-Käfig zeigen.“ Dienstag reiste Garics über Frankfurt und Sao Paulo nach Santos, wo er in der Gruppe C mit Partner David Alonso Rodriguez auf Italien, Uruguay, Rumänien, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate trifft. Alle Spiele sind live auf sportpassaustria.at zu sehen.