54 Mio. Euro für Second-Hand-Elektromarkt Refurbed

Die 2017 in Wien gegründete Online-Plattform bietet unter anderem erneuerte Smartphones, Laptops, Tablets, Haushaltsgeräte und E-Bikes an. Refurbed ist derzeit in Österreich, Deutschland, Schweden, Italien, Irland, Niederlande und Dänemark aktiv. Mit der neuen Finanzierungsrunde werde man vor allem in die Expansion in Europa und in Kundenzufriedenheit-Themen investieren, sagte Firmen-Mitgründer Peter Windischhofer.