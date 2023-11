Entrup: Aus dem Marchfeld bis ins Nationalteam

„Ich lag schon im Bett und dachte nur: Was passiert hier gerade? So etwas hätte ich nicht zu träumen gewagt“, erinnert sich der 26-jährige Stürmer, bei dem sich am nächsten Tag auch Teamchef Ralf Rangnick persönlich meldete und ihn in jenen Worten lobte, die er später auch bei der Pressekonferenz vor aller Öffentlichkeit wählte. „Das ist eine riesengroße Ehre für mich! Ich kann aus dieser Situation nur als Gewinner hervorgehen“, ist sich Entrup sicher.