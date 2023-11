Gallhuber-Comeback nach 600-tägiger Leidenszeit

Der Österreichische Skiverband hat am Dienstag sein neunköpfiges Aufgebot für die beiden ersten Weltcup-Slalom-Rennen der Saison am Samstag und Sonntag (jeweils 10.00/13.00 Uhr/live sportkrone.at) in Levi nominiert. Mit von der Partie in Finnland ist erstmals nach knapp 600 Tagen auch Katharina Gallhuber!