„Es tut mir so leid!“ Shiffrin wendet sich an Fans

Allerdings gibt Shiffrin dann selbst Entwarnung: „Es tut mir so leid, euch Angst eingejagt zu haben. Alles ist gut, das wird einfach ein blauer Fleck.“ Große Erleichterung bei den Ski-Fans. Denn erst im vergangenen Jahr war die US-Amerikanerin im Riesenslalom schwer gestürzt und hatte sich böse verletzt.