Verletzungssorgen?

„Es tut mir so leid!“ Shiffrin wendet sich an Fans

Ski Alpin
07.12.2025 13:20
Mit dieser Szene löste Mikaela Shiffrin am Samstag Sorgen bei ihren Fans aus.
Mit dieser Szene löste Mikaela Shiffrin am Samstag Sorgen bei ihren Fans aus.(Bild: AP/Sean Kilpatrick)

Mikaela Shiffrin hat sich nach dem Riesenslalom im kanadischen Trembland auf Instagram bei ihren Fans entschuldigt. „Es tut mir so leid, euch Angst eingejagt zu haben“, so die US-Amerikanerin. Hintergrund ist eine Aktion im Zielbereich nach Ende des zweiten Durchgangs, die Spekulationen über eine Verletzung aufkommen ließen. 

„Meinem Rücken geht es gut, auch meiner Hüfte geht es wunderbar“, erklärt Shiffrin in einer Story auf Instagram. Nach dem zweiten Durchgang in Mont Tremblant gab es zunächst noch Spekulationen darüber, ob sich die Ausnahmekönnerin eine Verletzung zugezogen hat. 

Böse Erinnerungen wurden wach
Immerhin hatte sie an einem Tor einen schweren Schlag einstecken müssen. Nach der Zieleinfahrt hielt sich die US-Amerikanerin die schmerzende Seite. In ihrem Gesicht war der Schmerz ebenfalls deutlich zu erkennen. Die Folgen zeigt die US-Amerikanerin auch im Insta-Video – ihre Hüfte ist davon gezeichnet. 

„Das Tor hat sich um meinen Körper gewickelt, das tut für eine Minute ordentlich weh“, so ...
„Das Tor hat sich um meinen Körper gewickelt, das tut für eine Minute ordentlich weh“, so Shiffrin.(Bild: Screenshot/Instagram_mikaelashiffrin)

Allerdings gibt Shiffrin dann selbst Entwarnung: „Es tut mir so leid, euch Angst eingejagt zu haben. Alles ist gut, das wird einfach ein blauer Fleck.“ Große Erleichterung bei den Ski-Fans. Denn erst im vergangenen Jahr war die US-Amerikanerin im Riesenslalom schwer gestürzt und hatte sich böse verletzt.  

Folgen Sie uns auf