Tesla will 25.000-Euro-Auto in Deutschland bauen

Bisher war die Rede davon, dass das „Model Billig“ in Mexiko vom Band laufen soll, doch die Fertigstellung dieses Werks verzögert sich. Der Schwenk auf die deutsche Gigafactory fällt mit einem neuerlichen Erfolgsmonat des US-Konzerns zusammen: Das Model Y - das ebenfalls in Grünheide produziert wird - war im September das meistverkaufte Auto in Europa. Das Beratungsunternehmen Jato zählte 29.309 Neuzulassungen in EU und Vereinigtem Königreich.