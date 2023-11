Nachbarskind (9) missbraucht: „Bin nicht pädophil“

Missbrauchstat beim Bade-Ausflug

An dem Sommer-Tag Ende August hatte der Mann mit seinem Sohn und dem Nachbarskind einen Bade-Ausflug gemacht, heißt in der Anklageschrift: Das Mädchen hatte sich umgezogen. Er hatte dazu das Handtuch gehalten, und da hat er schon gefragt: „Darf ich mal schauen“. Später, beim Heimradeln, hat er den Sohnemann aufgefordert, schon mal vorzufahren. Da vergriff er sich an dem Kind: Er wies die 9-Jährige an, ihre Hose auszuziehen. Er berührte sie im Intimbereich, machte sogar Fotos davon. Und verlangte, dass sie auch ihn berührt. Was sie nicht tat. Danach ließ er ab und der Sohn kehrte zurück: „Er hat nichts mitbekommen“, meint der Angeklagte im Verhandlungssaal. Die Opfer-Anwältin ergänzt noch: „Das Mädchen ist verängstigt und hat sich verändert.“