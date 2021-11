Stieftochter über Jahre wöchentlich missbraucht

Für Rieder steht außer Frage: „Der Angeklagte hat knallhart die Abwesenheit der Mutter ausgenutzt.“ Während die Mama des Opfers bei der Arbeit war, machte sich der Angeklagte an die Tochter heran, also zweimal wöchentlich. Aufgekommen ist die Sache durch eine Internet-Bekanntschaft der jungen Frau: Ein schwedischer Chatpartner habe ihr angeraten, Anzeige zu erstatten. „Und das nur vier Tage nach dem letzten Vorfall.“ Also im Juli.