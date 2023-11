Krack verrät: Bei Aston Martin geht es intern rund

„Es war nervenaufreibend - Platz drei und fünf. Wir hatten eine relativ gute Pace und wussten, dass es für uns sehr gut sein kann, wenn wir an der freien Luft fahren. Wie gut, wussten wir nicht“, freute sich der Luxemburger über insgesamt 25 Punkte, die Fernando Alonso und Lance Stroll am Sonntag gemeinsam sammeln konnten. Dennoch weiß er: „Wir haben, bei aller Freude, auch einen erheblichen Rückstand auf die Spitze. Das schauen wir uns am Dienstag an. Wir haben eine schwierige Zeit gehabt, da geht es intern rund. Es ist nicht einfach, da steht jeder massiv unter Druck.“