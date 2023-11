Barisic: „Mit Schönspielerei ist nichts zu holen“

Auswärts performen die Grün-Weißen in dieser Saison wesentlich besser (acht Punkte in fünf Partien), was auch in den Gegentoren zum Ausdruck kommt: Drei waren es bislang in der Fremde, gleich zwölf zu Hause - davon allein sechs in den jüngsten zwei Heimpartien. Barisic: „Ich werde einen Teufel tun, das Spiel ad hoc komplett zu verändern, auf Defensive umzuswitchen, weil wir das eine oder andere Gegentor zu viel bekommen haben. Wir halten an unserer Spielphilosophie fest, wollen hoch attackieren, offensiv ausgerichtet bleiben.“