Rallye-Ikone: Formel 1 ist ein „Kindergeburtstag“

„Ein Formel-1-Fahrer hat 15 Kurven. Die fährt er 500 Mal. Der weiß, wo er bremsen muss, der weiß, wo er einlenken muss“, so der zweifache Rallye-Weltmeister (1980 und 1982). „Der Rallyefahrer kommt um die Kurve herum, die hat er vor 14 Tagen zweimal angeschaut. Inzwischen hat es siebenmal geregnet, drei Gewitter waren, plötzlich liegt so hoch Sand, und er muss sich in Millisekunden überlegen, was er aus dieser Situation macht. Also wenn wir vom Autofahren sprechen, ist Autofahren Rallyefahren. Alles andere ist Kindergeburtstag!“ Eine ziemlich kalre Ansage in Richrung der Formel 1 ...