Premstätten: Frau (71) bei Verkehrsunfall getötet

Gegen 09.20 Uhr lenkte ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Voitsberg seinen Lkw auf der Landesstraße 303 von Seiersberg kommend in Fahrtrichtung Süden. Bei Straßenkilometer 2,59 dürfte ein 77-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung aus dem Torpeterweg bei Nachrang ohne anzuhalten in die L303 eingebogen sein. In weiterer Folge kam es zu einer Kollision zwischen dem Pkw und dem Lkw.