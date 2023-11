Butter und Milch sind wieder billiger, Mehl teurer

Packe, packe Einkaufskorb: In die virtuelle „Krone“-Shoppingtasche wandern sechs Produkte, die wohl in keinem Haushalt fehlen: 250 Gramm Butter, ein Liter Milch, je ein Kilogramm Zucker, Weizenmehl und Brot sowie ein halbes Kilo Kaffee. Im Oktober 2021 kostete dieser Einkauf in Oberösterreichs Supermärkten – im Preisvergleich sind fünf große Ketten inkludiert – durchschnittlich 13,41 Euro. Ein Jahr später, also nach Ausbruch der Teuerungskrise, mussten Kunden dafür schon 18,43 Euro hinblättern. Die sechs Grundprodukte wurden um mehr als ein Drittel teurer.