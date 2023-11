Wo „Radleichen“ landen und was mit ihnen passiert

Auf dem alten Waffenrad funktioniert kaum noch etwas. Auch der Sattel aus echtem Leder ist hinüber. Das Gefährt könnte wohl so manche Geschichte aus seinem langen Leben erzählen. Waffenräder werden seit Jahrzehnten so nicht mehr hergestellt. Einige Exemplare stehen aufpoliert in Museen. Doch besagtes Stück ist nicht als Vorzeigemodell geeignet. Es steht am großen Radfriedhof der Stadt Innsbruck in der Roßaugasse 4b.