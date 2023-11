Pöltl glänzt bei Toronto-Sieg mit Double-Double

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge haben sich die Toronto Raptors am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Kanadier besiegten Titelanwärter Milwaukee Bucks 130:111. Jakob Pöltl steuerte mit 14 Punkten und elf Rebounds sein zweites Double-Double hintereinander bei.