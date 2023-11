Die Millionen wert! „Kane ist kaum zu fassen“

Torlos in die Halbzeit - und dann gleich acht Gegentreffer binnen 38 Minuten. Das letzte 0:8 vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena gegen Bayern München (gastiert heute in Cuprunde zwei bei Saarbrücken) wird Darmstadts Innenverteidiger Christoph Klarer so schnell nicht mehr vergessen. „Wenn du dort zwei Dinger kassierst, wird es fies, die hören einfach nicht auf“, staunte der 23-Jährige. Dessen Aufsteiger vor der Pause zwei Rote Karten kassierte, von zehn Münchnern förmlich überrollt wurde. „Ich hatte Leroy Sané als Gegenspieler, bei Standards Harry Kane. Da kannst du dir aussuchen, wer schwerer zu verteidigen ist“, meint der Ex-Rapidler. „Sané ist pfeilschnell, Kane die 100 Millionen wert und im Strafraum kaum zu fassen. Sein Treffer aus 55 Metern war atemberaubend, so etwas können nur die Besten.“