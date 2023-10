„Feuerwerk!“ Freund staunt nach Bayern-Rekordspiel

Kimmich-Rot schmerzt Tuchel

Der Ausschluss von Kimmich trifft die Bayern vor dem Hit am Samstag bei Dortmund. „Das ist extrem unglücklich, weil Joshua ein Schlüsselspieler in der Mitte des Feldes ist“, kommentierte Coach Thomas Tuchel. „Joshua wird uns in unserer Achse als Leistungsträger und Führungsspieler fehlen“, ergänzte Neuer im Wissen, dass Leon Goretzka an einem Mittelhandbruch laboriert. Gegen den BVB wird ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer im Mittelfeld daher eine sehr wichtige Rolle zukommen.