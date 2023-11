Jubel am Campus Lienz: 24 neue Krisenmanager

Sechs Module hatten die Teilnehmer des im Dezember 2022 begonnenen Lehrgangs in Lienz zu absolvieren. Beim Lehrgang für Krisen-, Katastrophen- und Risikomanagement (KKRM) erhielten sie Einblicke in die Entscheidungsfindung, die Krisenkommunikation oder die Gesundheitsvorsorge bei Katastrophen. Die Weiterbildung wurde in Kooperation mit dem Land Tirol, dem Gemeindeverband, dem Bundesheer und den Blaulichtorganisationen durchgeführt. Theorie und Praxis standen dabei gleichermaßen im Fokus.