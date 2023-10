NYC bietet Migranten One-Way-Ticket aus Stadt an

In New York gebe es für Migranten „keinen Platz mehr“, war Adams in den letzten Wochen nicht müde zu betonen. Seit April 2022 sind mehr als 100.000 Migranten über die Grenze Mexikos nach New York gekommen. Der Ansturm auf die Stadt ist besonders groß, seitdem Texas republikanischer Gouverneur Greg Abbott beschloss, Asylsuchende mit Bussen nach New York zu bringen.