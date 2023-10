So geht es Stürmer Dost nach dem Zusammenbruch

Der frühere niederländische Fußball-Teamspieler Bas Dost ist nach seinem Zusammenbruch auf dem Spielfeld am Sonntag auf dem Weg der Besserung. Das teilte sein Verein Nijmegen am Montag mit. Er müsse aber noch im Krankenhaus in Alkmaar bleiben und werde in den nächsten Tagen weiter untersucht.