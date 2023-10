Für KTM und Co. werden PS in der Produktion erhöht

240.000 Motorräder allein heuer in Mattighofen

Der große Teil der Pierer-Flotte entsteht in Mattighofen, wo im Vorjahr 220.000 Motorräder produziert wurden und man heuer bei etwa 240.000 landen wird. Schon seit 2007 läuft die Partnerschaft mit dem indischen Bajaj-Konzern: Zu Jahresbeginn wurde in Pune das millionste Bike in der „Ehe“ mit KTM gebaut.