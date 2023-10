Warum Preise für Autos jetzt wieder attraktiv sind

Unterbrochene Lieferketten in der Anfangsphase der Pandemie, dann der weltweite Mangel an Elektronikchips, später noch der Engpass an Kabelbäumen, weil die Produktion in der Ukraine aufgrund des Kriegs gestört war - die Autoindustrie stand in den letzten drei Jahren vor einigen Stopp-Tafeln. Die Folge: Lieferschwierigkeiten, enorm lange Wartezeiten auf Neuwagen, Preise, die nach oben kletterten!