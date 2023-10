Vermummte attackierten fünf 14-jährige Fußballfans

Zufälliges Zusammentreffen oder absichtlich abgepasst? Das fragen sich die jungen Opfer einer Attacke in Eferding. Fünf 14-jährige Freunde waren am Samstagabend gut gelaunt am Heimweg, nachdem ihr Lieblings-Fußballverein Blau-Weiß Linz daheim 2:0 gegen Wolfsberg gewonnen hatte. Nachdem sie in Eferding aus der Linzer Lokalbahn ausgestiegen waren, wollten sie sich im Fast-Food-Restaurant noch einen Snack holen. Doch so weit kamen sie nicht.