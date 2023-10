Inter verteidigt die Spitze mit Sieg gegen Roma

Zuvor hatte Cagliari in dramatischer Manier seinen ersten Liga-Saisonsieg gefeiert. Nach sechs Niederlagen und drei Remis in den ersten neun Runden lag das von Claudio Ranieri betreute bisherige Schlusslicht in der 71. Minute daheim gegen Frosinone 0:3 zurück, ehe noch eine 4:3-Sieg gelang. Die letzten beiden Treffer erzielte der 34-jährige Leonardo Pavoletti in der vierten und sechsten Minuten der Nachspielzeit. Die „Rote Laterne“ wurde damit an Salernitana abgegeben.