Wimmer: „Spielglück war heute auf unserer Seite“

Michael Wimmer (Austria-Trainer): „Riesenkompliment an meine Jungs. Punkte beim Tabellenführer, der sehr gut drauf ist, sind wichtige Punkte, mit denen man nicht unbedingt rechnen kann. Heute war das Spielglück auch auf unserer Seite. Wir sind erste Halbzeit überraschend in Führung gegangen, wobei das Tor schon so passiert ist, wie wir es herausspielen wollten. Wir hatten im Anschluss dann Glück, zum Beispiel beim Stangenschuss und den anderen Chancen von Sturm. Wir haben aber in der zweiten Hälfte alles sehr gut wegverteidigt. Die hundertprozentigen Chancen waren eher auf unserer Seite, dann hätten wir nicht bis zum letzten Standard zittern müssen. Chris (Torhüter Früchtl; Anm.) ist in sehr guter Verfassung, spielt auch sehr konstant.“