Schatten-Dreierpacker bringt Licht in den Keller

Das Duell um die rote Laterne in Saalbach begann spannend, die Gastgeber brachten sich aber früh selber in Rückstand. Bereits in der 13. Minute kam es nach einem Eckstoß von Roland Ebser zum Eigentor. Dennoch setzte sich das Spiel auf Augenhöhe fort, beide Teams kamen zu guten Chancen. Bitter: Kurz vor der Pause verletzte sich St. Martins Michael Haider am Knie - Verdacht auf Kreuzbandriss.