Längeres Studium schreckt Lehrer in spe nicht ab

Zusammensetzung der Studierenden änderte sich kaum

In der Studie wurde außerdem untersucht, ob sich durch die Reform die Zusammensetzung der Lehramtsstudierenden geändert hat. Die AHS- und BMHS-Lehrerausbildung an den Unis wurde laut Studie vergleichsweise oft von AHS-Absolventen aus Akademikerfamilien mit Interesse am Fach gewählt. Die kürzere Ausbildung an den PHs mit dem „Image des vermeintlich leichteren“ Studiums hat wiederum vergleichsweise mehr Frauen mit Eltern ohne Hochschulabschluss oder -reife angezogen, die nicht an einer AHS und mit schlechteren Noten maturiert haben. In den Daten der Hochschulstatistik (Frauenanteil, AHS- oder BHS-Matura) sowie einer Befragung von oberösterreichischen Lehramtsstudierenden für die Sekundarstufe direkt vor bzw. nach der Umstellung der Lehrerausbildung fanden die Studienautoren keine Hinweise darauf, dass sich die Zusammensetzung der Studierenden etwa in Bezug auf Migrationshintergrund, Alltagssprache oder Bildung der Eltern verändert hätte.