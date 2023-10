Der Mann der vielen Namen und Gesichter

Als Stürmer kam Austria Salzburgs Johannes „Joey“ Zottl zuletzt besser in Form, erzielte zwei Tore in drei Regionalliga-Spielen. „Ich hatte immer wieder kleine Wehwehchen, aktuell fühle ich mich aber gut“, strahlt er Selbstvertrauen aus. Der Deutsche ist ein Mann mit vielen Gesichtern: Als mental starker Angreifer steckt er vor keinem Zweikampf zurück, arbeitet viel für die Mannschaft und legt auch das eine oder andere Tor auf. Der 29-Jährige fällt aber nicht nur mit vielen Gesichtern am Platz, sondern auch mit Namen im Reisepass auf. Bürgerlich heißt „Joey“ nämlich Johannes Peter Vincenzo. Dass dies bekannt wurde, war ihm gar nicht recht.