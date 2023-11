Tiere sagen Danke - „Charly “

Nachdem der Kater in der „Krone“-Tierecke erschienen war (er verlor nach acht Jahren sein Zuhause und befand sich dann noch geraume Zeit im Halleiner Tierheim), hat ihn Frau Reiter aufgenommen. Nun stellt „Charly“ ihr Leben auf den Kopf und weckt sie in der Früh mit einem sanften Biss in ihre Zehen. Somit sind beide wieder froh!